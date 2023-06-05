"Поздравляю Малкома, это, несомненно, успех, но для путевки в большой европейский клуб этого недостаточно. Если Малком останется в России, то его уровень футбола снизится", - приводит слова Петржелы Metaratings.ru.
В этом сезоне бразильский вингер "Зенита" Малком забил 26 мячей и отдал 9 результативных передач во всех турнирах. 26-летний игрок с 23 забитыми голами стал лучшим бомбардиром РПЛ. Вчера, 4 июня, Малком был признан лучшим игроком и лучшим форвардом прошедшего чемпионата России. Напомним, в зимнее трансферное окно интерес к бразильцу проявлял "Пари Сен-Жермен".
Петржела: для Малкома это успех, но для путевки в большой европейский клуб этого недостаточно
Чешский экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что приза лучшему игроку РПЛ Малкому будет недостаточно, чтобы перейти в европейский клуб.
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