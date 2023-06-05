– Ошибки были и в пользу красно-белых, и против их прямых конкурентов, в частности, против "Ростова". "Ростов" судили безобразно, а "Спартаку" даже в матче с ЦСКА умудрились натянуть победу.
Все нытье красно-белых в начале сезона по поводу плохого судейства – я так думаю, это была концепция действий. Надеюсь, в следующем сезоне этого не будет. На каком месте "Спартак" закончил бы, если бы судили правильно? Я думаю, пять-шесть очков придуманы судьями, – приводит слова Червиченко "СЭ".
По результатам анализа ошибок судей в ключевых моментах 240 матчей чемпионата России-2022/23 стало известно, что наибольшее количество грубых оплошностей арбитры РПЛ допустили в пользу "Спартака". Всего эксперты насчитали 15 таких ошибок в пользу "Спартака".
На втором месте в судейском "рейтинге лояльности" идут подмосковные "Химки", на благо которых арбитры ошиблись 13 раз в ключевых эпизодах. Следом идут "Ахмат" и "Оренбург".
Справедливости ради отметим, что против красно-белых судьи также допустили 14 ошибок. Всего в ключевых моментах 240 матчей Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона судьи ошиблись 120 раз. Из низ почти половина - 50 - в пользу четырех вышеназванных клубов.
Червиченко: все нытье "Спартака" по поводу плохого судейства – концепция действий. Думаю, 5–6 очков придуманы арбитрами
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что судьи РПЛ в минувшем сезоне чаще всего ошибались в пользу красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"