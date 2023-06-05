- Один раз мне довелось увидеть зарплату Вендела, Клаудиньо, я, честно, был приятно удивлен и благодарен Хавьеру Рибальте. Не то что благодарен, а оценил его работу высоко: он привел таких классных футболистов за вменяемую зарплату. Я думаю, что российские футболисты больше получали, даже в том же "Зените". Даже уверен. В "Спартаке" есть игроки, которые зарабатывают больше трех миллионов? Есть. Я даже не говорю про иностранцев – русские футболисты, которые зарабатывают больше трех миллионов, - приводит комментарий Аршавина ютуб-канал "Это футбол, брат".
"Зенит" приобрел бразильского центрального хавбека Вендела в 2022 году. Другой бразилец Клаудиньо, играющий на позиции атакующего полузащитника, перебрался в Санкт-Петербург летом 2021 года. Оба футболиста сумели сразу же стать ключевыми игроками невского коллектива. В этом сезоне Вендел сумел 8 раз поразить ворота соперников "Зенита". Также в активе футболиста 3 ассиста. Клаудиньо набрал 5+10 по системе гол плюс пас в 24 поединках национального первенства.
"Зенит" уже давно формирует свой состав бразильскими футболистами. Сейчас в составе дружины Сергея Семака находятся 7 легионеров из этой южноамериканской страны. Летом Зенит ждет 8 легионера из Бразилии. Новым игроком клуба станет центральный хавбек Ду Кейрос. "Зенит" уже 5-й год выигрывает российский чемпионат. За этот же отрезок "Спартак" сумел завоевать серебряные и бронзовые медали РПЛ, а также выиграть Кубок России. Некоторые эксперты часто критикуют "Зенит" за завышенные зарплаты легионеров
Аршавин: видел зарплату Вендела, Клаудиньо – вменяемая. В "Спартаке" есть русские игроки, зарабатывающие больше 3 млн
Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин поделился своими соображениями по поводу зарплат в петербуржском клубе и Спартаке.
Фото: "Чемпионат"