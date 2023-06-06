– С Дзюбой сейчас происходит то же, что и с Месси на чемпионате мира. Что было бы, если бы после первого поражения тренер убрал бы Лионеля из состава, посчитав, что он слишком пожилой для сборной Аргентины? Возможно, в этом случае Месси вместе с командой не стал бы чемпионом мира.
Российские команды посчитали, что он выдохся, что старый. А Галактионов распознал по своему молодому духу и своему отношению в нем бойца, который к этому возрасту хочет доказать всем, что многие руководители клубов неправы, списав его. Он доказал это на футбольном поле. На следующий год он будет примером для "Локомотива", и многие команды будут кусать себе локти, что не взяли его к себе, – приводит слова Кавазашвили Metaratings.
В прошлом году 34-летний Дзюба неудачно съездил в командировку в чемпионат Турции, где провел всего 5 матчей за "Адана Демирспор" и забил в них только один гол. Форвард не пользовался доверием главного тренера, в результате чего стороны договорились о досрочном расторжении контракта в первой декаде ноября 2022-го.
После этого Дзюба долгое время пытался безуспешно трудоустроиться в клубы Российской Премьер-Лиги, однако ни "Торпедо", ни "Пари Нижний Новгород", которых активно связывали с экс-нападающим "Зенита" и сборной страны, не рискнули заключить соглашение. В начале февраля "Локомотив" объявил о подписании трудового договора с Артемом до конца чемпионата. Дзюба ярко вернулся в РПЛ, забив восемь голов в 11 матчах турнира. Результативная игра форварда позволила ему рассчитывать на пролонгирование сотрудничества с "железнодорожниками" на более выгодных условиях еще на год.
Кавазашвили: с Дзюбой происходит то же, что и с Месси на ЧМ. Многие команды будут кусать локти, что не взяли его к себе
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили провел параллель между нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой и лучшим футболистом мира Лионелем Месси.
Фото: ФК "Локомотив"