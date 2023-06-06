Матчи Скрыть

Кавазашвили: с Дзюбой происходит то же, что и с Месси на ЧМ. Многие команды будут кусать локти, что не взяли его к себе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили провел параллель между нападающим "Локомотива" Артемом Дзюбой и лучшим футболистом мира Лионелем Месси.
Фото: ФК "Локомотив"
– С Дзюбой сейчас происходит то же, что и с Месси на чемпионате мира. Что было бы, если бы после первого поражения тренер убрал бы Лионеля из состава, посчитав, что он слишком пожилой для сборной Аргентины? Возможно, в этом случае Месси вместе с командой не стал бы чемпионом мира.

Российские команды посчитали, что он выдохся, что старый. А Галактионов распознал по своему молодому духу и своему отношению в нем бойца, который к этому возрасту хочет доказать всем, что многие руководители клубов неправы, списав его. Он доказал это на футбольном поле. На следующий год он будет примером для "Локомотива", и многие команды будут кусать себе локти, что не взяли его к себе, – приводит слова Кавазашвили Metaratings.

В прошлом году 34-летний Дзюба неудачно съездил в командировку в чемпионат Турции, где провел всего 5 матчей за "Адана Демирспор" и забил в них только один гол. Форвард не пользовался доверием главного тренера, в результате чего стороны договорились о досрочном расторжении контракта в первой декаде ноября 2022-го.

После этого Дзюба долгое время пытался безуспешно трудоустроиться в клубы Российской Премьер-Лиги, однако ни "Торпедо", ни "Пари Нижний Новгород", которых активно связывали с экс-нападающим "Зенита" и сборной страны, не рискнули заключить соглашение. В начале февраля "Локомотив" объявил о подписании трудового договора с Артемом до конца чемпионата. Дзюба ярко вернулся в РПЛ, забив восемь голов в 11 матчах турнира. Результативная игра форварда позволила ему рассчитывать на пролонгирование сотрудничества с "железнодорожниками" на более выгодных условиях еще на год.


Кавазашвили Месси Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Ассистентский дубль Оздоева помог "Фатих Карагюмрюк" разгромить "Касымпашу" в заключительном туре чемпионата Турции
Официально: "Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора клуба
Хаджи – о трансфере Дуарте в "Спартак": хуже не придумаешь. Нужно было брать Пиняева и Глушенкова из "Крыльев" 1
Кавазашвили: с Дзюбой происходит то же, что и с Месси на ЧМ. Многие команды будут кусать локти, что не взяли его к себе 1
Гендиректор "Севастополя": мы живем в нашей стране и являемся гражданами РФ. Никаких исключений из УЕФА и ФИФА не боимся
Агент новичка "Оренбурга" Гюрлюка: турецкие футболисты – самые подходящие для РПЛ. Эмирджан может стать великим 1
Сперцян – о возможном уходе из "Краснодара": сказал агентам, чтобы они делали свою работу
Журналист Карпов: экс-защитник "Рубина" Самошников прошел медосмотр в "Локомотиве", срок контракта – до 2026 года
"Барселона" обыграла "Виссел Кобе" в прощальном матче 39-летнего Иньесты
Официально: Сеоане сменил экс-наставника "Краснодара" Фарке на посту главного тренера менхенгладбахской "Боруссии"
Ялтинский "Рубин" получил право выступать во Второй лиге вслед за "Севастополем" 1
Федотов – о борьбе с "Зенитом" за "золото" РПЛ: нехорошее слово. Борются на татами бойцы, а мы играем все-таки в футбол 2
Мантуан – о фразе Дзюбы про "Зенит" Рио-де-Жанейро": она дала нам дополнительную мотивацию, силы и желание выиграть РПЛ
Нападающий "Спартака" Кейта Бальде может вернуться в чемпионат Италии
Лионель Месси попросил саудовский "Аль-Хиляль" отложить переговоры до лета 2024 года