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Карпин: осенью сборная России соберется, уверен на 99,9%. Будут какие-то соперники

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заверил, что осенью национальная команда проведет сбор и примет участие в товарищеских матчах.
Фото: РИА Новости
"Что жду от осеннего сбора? Уверен в том, что соберемся, на 99,9%. Будут какие-то соперники, я не могу подтвердить, но соперники будут. То, что мы соберемся осенью, это однозначно", - цитирует Карпина "ТАСС".

Напомним, ранее Российский футбольный союз отменил сбор национальной команды в июне, по причине отсутствия соперника для сборной России.

Последние товарищеские встречи подопечные Валерия Карпина проводили во время мартовского сбора. Гостевой матч против сборной Ирана завершился вничью со счетом 1:1, в родных стенах в Санкт-Петербурге была обыграна команда Ирака (2:0).


Карпин Сборная России
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