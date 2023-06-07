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Рефери Карасев: мне было бы интересно стать тренером. Недавно я зарегистрировался на курсах УЕФА

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Известный российский футбольный арбитр Сергей Карасев заявил о желании стать тренером после того, как его судейская карьера подойдет к концу.
Фото: РИА Новости
– Мне было бы интересно. Я со стороны наблюдаю, как тренируется мой 9-летний сын, и каждый раз хочется ему подсказать, помочь. Я всю жизнь в футболе, и понимание есть. Есть академия РФС, в которую может пойти любой желающий. Мне больше нравится работать с детьми. Работать в РПЛ? Нет. Надо много времени, чтобы отучиться. Надо же начать c чего-то. Мне тренерство стало интересно буквально полгода назад, зарегистрировался вот недавно на курсах УЕФА. Мне это интересно, но пока только по детям, – передает слова Карасева "РБ Спорт".

В настоящий момент времени Сергею Карасеву 43 года. Он начал свою судейскую карьеру в 1995 году. С 2008 года московский рефери обслуживает матчи чемпионата России по футболу. С 2010 года он входит в категорию судей ФИФА. За время своей карьеры Карасев успел отработать сразу на нескольких крупных турнирах – чемпионатах Европы 2016 и 2020 годов, а также на чемпионате мира в 2018 году. Кроме того, до февраля 2022 года Сергей изрядно получал назначения на матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы. В августе 2021 года россиянин работал на поединке Суперкубка УЕФА между английским "Челси" и испанским "Вильярреалом". Недавно Карасев признался, что из-за политической ситуации он не может судить игры на международных соревнованиях.


Карасев
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