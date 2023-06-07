70-летнему ветерану красно-белых потребовалось хирургическое вмешательство. Операция прошла успешно. Эту информацию подтвердил член комитета ветеранов "Спартака" и бывший администратор московского клуба Александр Хаджи. Он отметил, что через несколько дней Юрия Васильевича должны перевести в общую палату.
Напомним, в мае Гаврилов был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение одной из столичных клиник в связи с резким ухудшением состояния здоровья.
Источник: "РИА Новости"
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов успешно перенес операцию на сонной артерии
Легендарный полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов был успешно прооперирован в Москве.
Фото: ФК "Спартак"