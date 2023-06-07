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Личка: мне важен спорт и неинтересна политика. Если на меня и было какое-то давление в Чехии, то я не заметил

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Главный тренер "Оренбурга" Марцел Личка рассказал о своем отношении к возможному давлению из Чехии из-за работы специалиста в российском клубе.
Фото: ФК "Оренбург"
- Было ли на меня какое-то давление из-за того, что я работаю в России? Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика. Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует, - передают слова Лички "Известия".

45-летний чешский специалист Марцел Личка занял должность главного тренера "Оренбурга" в августе 2020 года. В первом сезоне под его руководством южноуральцы заняли второе место в Футбольной национальной лиге, дающее право на повышение в классе, но из-за несоответствия стадиона лицензионным требованиям не были допущены в Российскую премьер-лигу. В сезоне-2021/2022 "Оренбург" пробился в стыковые матчи, где по сумме противостояния переиграл "Уфу" (2:2 дома, 2:1 на выезде) с решающим голом на последних секундах. В уходящем сезоне-2022/2023 команда Марцела Лички заняла седьмое итоговое место в РПЛ, набрав 46 очков.

После февраля 2022 года ряд европейских игроков и тренеров, работавших в России, подвергся политическому давлению в своих странах. Так, за подписание контрактов с российскими клубами были официально отстранены от национальных сборных польский защитник "Спартака" Мацей Рыбус и норвежский полузащитник московского "Динамо" Матиас Норманн.


Оренбург Личка
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