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"СЭ": "Сочи" подпишет защитника из второго португальского дивизиона

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По информации СМИ, состав "Сочи" пополнит бразильский центральный защитник португальской "Тонделы" Марсело Алвес.
Фото: Getty Images
25-летний бразильский центральный защитник "Мадурейры" Марсело Алвес, выступающий на правах аренды за клуб второго португальского дивизиона "Тондела", перейдет с "Сочи", сообщают СМИ.

В текущем сезоне футболист сыграл за португальский клуб в 39 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативный пас.

Ранее появилась информация, что "Сочи" планирует омолодить состав, для чего расстанется с рядом возрастных игроков.

Источник: "СЭ"

"Сочи" ждет омоложение состава


Сочи Алвес Российские трансферы
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