Матчи Скрыть

Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент черногорского футболиста Луки Джорджевича рассказал о переговорах с "Сочи" о новом соглашении.
Фото: "Чемпионат"
- Как я говорил ранее, "Сочи" сделали предложение, которое не устроило нас, поэтому посмотрим, готов ли клуб сделать его достаточно хорошим. Пока же мы общаемся с разными клубами. Интерес из России? Все возможно, - приводит комментарий агента Sport24.

"Сочи", возглавляемый Дмитрием Хохловым, по итогам 30 туров финишировал на 10-й строчке таблицы национального первенства, заработав 38 турнирных баллов. Руководство южного коллектива уже заявило о том, что продолжит сотрудничество в Хохловым. Черногорский форвард Лука Джорджевич сыграл в минувшем розыгрыше РПЛ 13 поединков. В них он сумел забить 2 гола и оформил 2 голевых паса. В июле Луке исполнится 29 лет. Примечательно, что ранее черногорец представлял цвета "Зенита", "Арсенала" из Тулы и "Локомотива".


Джорджевич Сочи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"Сочи" объявил об уходе 36-летнего вратаря Джанаева
Журналист Карпов: Дивеев продлил контракт с ЦСКА до лета 2028 года. Зарплата — 1,5 млн евро за сезон
Metaratings: Семак не хочет, чтобы Бакаев уходил из "Зенита"
Семин: для меня в финале Кубка России нет фаворита
Чистяков: удивился ли, что весну в основе начал Ренан? В какой-то степени да
Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами
В сети появились новые интимные видео Артема Дзюбы 12
Официально: Жоаозиньо и Цаллагов покидают "Сочи" 1
Вук Рашович - о "Динамо": сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию 3
Экс-игрок "Амкара" Попов: Соболев взял бы премию "Симулянт года", ещё есть Комличенко — много у нас дельфинов 6
Зиньковский - о сезоне "Спартака": бронзу можно занести в актив
Федотов: ЦСКА крайне необходимо усиление для удлинения скамейки 2
Радимов: к счастью, со страницами биографии Салиховой знаком не настолько близко, чтобы писать мемуары 6
Дмитрий Тарасов: иностранцы "Зенита" делают большой вклад в развитие российского футбола 4
Глушаков: хочу возглавить "Спартак", ценю и люблю их фанатов 9