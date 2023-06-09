- Как я говорил ранее, "Сочи" сделали предложение, которое не устроило нас, поэтому посмотрим, готов ли клуб сделать его достаточно хорошим. Пока же мы общаемся с разными клубами. Интерес из России? Все возможно, - приводит комментарий агента Sport24.
"Сочи", возглавляемый Дмитрием Хохловым, по итогам 30 туров финишировал на 10-й строчке таблицы национального первенства, заработав 38 турнирных баллов. Руководство южного коллектива уже заявило о том, что продолжит сотрудничество в Хохловым. Черногорский форвард Лука Джорджевич сыграл в минувшем розыгрыше РПЛ 13 поединков. В них он сумел забить 2 гола и оформил 2 голевых паса. В июле Луке исполнится 29 лет. Примечательно, что ранее черногорец представлял цвета "Зенита", "Арсенала" из Тулы и "Локомотива".
Агент: "Сочи" сделал предложение, которое не устроило Джорджевича. Мы общаемся с разными клубами
Агент черногорского футболиста Луки Джорджевича рассказал о переговорах с "Сочи" о новом соглашении.
Фото: "Чемпионат"