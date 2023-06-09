– У меня такое впечатление, что у Дзюбы с журналистами по всему миру есть договоренность повторять то, что нравится всей Европе – они с подсказкой великого нашего соседа США рекомендуют признавать однополые браки и делать из мальчика девочку. Мне смешно об этом говорить!
Получается, Артем идет в ногу со временем европейской политики и социальными национальными чертами многих стран мира! Вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору "Локомотива". Мне смешно! – цитирует слова 82-летнего эксперта "РБ Спорт".
Сегодня в Интернете вновь широкое распространение получили видео интимного содержания с участием футболиста "Локомотива" Артема Дзюбы. Напомним, что в 2020 году экс-форвард "Зенита" столкнулся с аналогичной ситуацией. Тот скандал привел к тому, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов отказался вызывать 34-летнего нападающего в расположение сборной России, а наставник "Зенита" Сергей Семак лишил Дзюбу статуса капитана в выездном матче с "Краснодаром", в котором Артем стал автором победного мяча.
Отметим, что на этот раз Дзюба оперативно прокомментировал появившиеся видео. Он признался, что в последние дни столкнулся с шантажом и вымогательством денег ради того, чтобы эти видео не появлялись в сети. Однако Дзюба отказался идти на поводу у злоумышленников.
В 11 матчах чемпионата России за "Локомотив" с февраля по июнь Дзюба записал на свой счет восемь голов и сделал 5 результативных пасов, включая ассистентский хет-трик с "Оренбургом". В конце мая "Локомотив" объявил о продлении сотрудничества с 34-летним форвардом еще как минимум на сезон. По итогам вручения наград "Премии РПЛ" Дзюба стал победителем в номинации "самый медийный игрок РПЛ сезона-2022/23".
Кавазашвили: вопросы о видео Дзюбы надо задавать Галактионову и гендиректору "Локомотива". Мне смешно!
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал появление в сети новой порции интимных видео с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"