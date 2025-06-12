- Спустя время как оцениваешь отставку Лички?
- Это футбол, к сожалению, такое происходит довольно часто. С ним было комфортно работать, хоть и небольшое количество времени.
1 мая московское "Динамо" объявило о расставании с главным тренером команды Марцелом Личкой, который возглавлял бело-голубых с лета 2023 года. Сезон-2023/24 "Динамо" завершило на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, а сезон-2024/25 - на пятом месте.
Источник: Odds.ru
Данил Глебов: с Личкой в "Динамо" было комфортно работать
Полузащитник московского "Динамо" Данил Глебов высказался об отставке главного тренера бело-голубых Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва