По информации Bolavip, при продлении контракта в апреле 2025 года «Фламенго» снизил клаусулу до 25 миллионов евро и авансом выплатил Жерсону часть суммы по имиджевым правам — согласно договору, действующему до 2030 года.
Теперь клуб требует вернуть эти 6,3 миллиона евро, тогда как ни сам футболист, ни петербургский «Зенит» не считают нужным компенсировать эти расходы.
Спор по выплатам может перерасти в судебное разбирательство, но потенциальный трансфер Жерсона в РПЛ это не блокирует. Если суд встанет на сторону «Фламенго», клуб может получить в общей сложности до 40 миллионов евро уже после сделки.
На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.
В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.
Источник: "Фламенго" может подать в суд на Жерсона из-за его возможного перехода в "Зенит"
Бразильский клуб «Фламенго» рассматривает возможность подачи иска против полузащитника Жерсона на фоне его потенциального трансфера в «Зенит».
Фото: IMAGO