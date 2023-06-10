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Экс-гендиректор "Динамо": в "Спартаке" два классных игрока - Промес и Литвинов. Остальные - средненькие

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Бывший генеральный директор "Динамо" Дмитрий Иванов поделился своей точкой зрения на состав "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
- Весной испанца часто критиковали, хотя из "Спартака" он выжал максимум. Взял бронзу вопреки всему. В его распоряжении всего два классных игрока — Промес и Литвинов. Остальные — средненькие даже по меркам РПЛ. Зобнин давно потух. Мозес после разрыва ахилла никак не наберет форму. Джикию замучили травмы — отсюда и ошибки. А Соболев мне никогда не нравился. Дело не в его поведении. Просто как форвард до высокого уровня не дотягивает, - приводит мнение Иванова "СЭ".

По итогам 30 туров российского первенства столичный "Спартак" финишировал на 3-й позиции, заработав бронзовые медали турнира. За 30 поединков москвичи одержали 15 побед. Также в активе красно-белого коллектива 9 ничьих и 6 поражений. Команда забила 60 голов. Это третий показатель в лиге после Зенита и Краснодара. Руководит "Спартаком" молодой специалист из Испании Гильермо Абаскаль. Он находится в России только первый год. Лучшим игроком "Спартака" в завершившимся сезоне стал голландец Квинси Промес. Футболист сумел наколотить 20 голов в 27 встречах. Это всего на 3 меньше, чем у Малкома, который с 23 мячами выиграл бомбардирскую гонку. Также в активе Квинси 7 ассистентских действий. 21-летний российской опорный хавбек Руслан Литвинов сыграл за "Спартак" в минувшем сезоне 25 игр, в них ему удалось отметиться 3 голами и 4 ассистами. Руслан является выпускником академии красно-белых.


Спартак Литвинов Промес Абаскаль
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