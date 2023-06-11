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17:00
ЦСКАНе начат

Нигматуллин: желаю "Краснодару" завоевать наконец-то свой первый титул! Но фаворит, конечно же, ЦСКА

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Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал предстоящий Суперфинал Кубка России "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: РИА Новости
- Конечно же, ЦСКА является фаворитом в этом матче. Они очень ярко провели всю весну и заслужили титул. Но и "Краснодар" приехал в Москву не просто так. Заслуженно добрались до финала Кубка. Уверен, что дадут "армейцам" серьезный бой. Они уже не первый год в российском футболе, но до сих пор без единого титула. Хотя этот проект у Галицкого довольно амбициозный. Желаю "Краснодару" удачи в этом финале и завоевать наконец-то свой первый титул! - передает слова Нигматуллина "Чемпионат".

"Краснодар" и московский ЦСКА встретятся между собой 11 июня в рамках Суперфинала Кубка России, игра пройдет в столичных "Лужниках" и начнется в 17:00 МСК. По итогам сезона Российской премьер-лиги красно-синие стали обладателями серебряных медалей, набрав в 30 матчах 58 очков. "Быки" заработали 48 очков, что позволило им финишировать на шестой строчке турнирной таблицы. В случае победы над "армейцами" черно-зеленые выиграют первый трофей в своей клубной истории.

В уходящем сезоне ЦСКА и "Краснодар" встретились 4 раза: дважды победили красно-синие (4:1 в РПЛ и 3:0 в 1/4 финала верхней сетки плей-офф Кубка), один раз выиграли черно-зеленые (1:0 в ответном матче Кубка), один раз была зафиксирована ничья (0:0 в РПЛ).


Кубок России Краснодар ЦСКА Нигматуллин
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