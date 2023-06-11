- Кубок - понятная история! Всё будет так, как всегда - серьезная борьба за трофей. В таких матчах может случиться всякое. Фаворита в таких играх точно нет. Очень надеюсь, что матч получится ярким и зрелищным. Хочется, чтобы не было околофутбольных историй на поле. Жду интересного и результативного футбола. Обе команды играют в атакующий футбол, поэтому стоит ожидать множество голов. Безусловно, "Краснодар" уже заслужил свой первый титул. Но за него нужно будет бороться. ЦСКА просто так не отдаст финал, - передает слова Билялетдинова "Чемпионат".
11 июня "Краснодар" и столичный ЦСКА проведут в московских "Лужниках" Суперфинал Кубка России, в котором определится обладатель этого трофея в уходящем сезоне-2022/2023. Красно-синие попали в финальный матч за титул в качестве победителя верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), "Краснодар" по ходу турнира уступил ЦСКА в четвертьфинале верхней сетки (0:3, 1:0), но вышел в Суперфинал через нижнюю сетку. Черно-зеленым предстоящий матч может принести первый трофей в клубной истории - ранее "быки" один раз играли в финале Кубка России в сезоне-2013/2014 и уступили в серии послематчевых пенальти "Ростову" (0:0, пен. 5:6).
Динияр Билялетдинов: "Краснодар" уже заслужил свой первый титул. Но ЦСКА просто так не отдаст финал
Экс-полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов высказал мнение о предстоящем Суперфинале Кубка России "Краснодар" - ЦСКА.
Фото: readfootball.com