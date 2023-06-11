- Никаких новостей от ЦСКА насчет Мойзеса нет. Решение все еще не принято. Мы продолжаем ждать и вести консультации с другими клубами. Будем надеяться, скоро все станет известно, - приводит комментарий агенты Sport24.
Сегодня ЦСКА может завоевать свой первый трофей с 2018 года. В суперфинале Кубка России дружина Владимира Федотова сыграет с "Краснодаром" Владимира Ивича. По итогам поединка станет известно, кто поднимает над головой заветный трофей. Армейцы проводят успешный сезон и хотели бы закрепить его титулом. В преображении игры столичного коллектива, помимо тренерской работы, свою роль сыграли трансферы. Одним из приобретений стал 28-летний бразилец Мойзес. Крайний защитник сыграл в красно-синей майке 35 встреч во всех соревнованиях. За этот отрезок он сумел отметиться 1 голом. Также в активе Мойзеса 3 голевых паса.
Агент: никаких новостей от ЦСКА насчет Мойзеса нет. Мы продолжаем ждать и вести консультации с другими клубами
Агент бразильского футболиста ЦСКА Мойзеса Луис Фернандо Гарсия поделился информацией о возможном выкупе игрока.
Фото: Sport24