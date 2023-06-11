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Агент: интерес "Спартака" к Бонгонде? Мы пока не можем это прокомментировать

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Агент конголезского футболиста "Кадиса" Тео Бонгонды Зухаир Эссикал отреагировал на информацию о том, что его клиента хочет выкупить "Спартак".
Фото: Fran Santiago/ Gettyimages.ru
- Интерес "Спартака"? Мы пока не можем это прокомментировать, - приводит комментарий агента Sport24.

Сегодня в СМИ появились сведения о том, что столичный "Спартак" заинтересован в услугах конголезского атакующего полузащитника Тео Бонгонды. Футболист пополнил состав "Кадиса" в прошлом году, перебравшись из "Гента". Тео в минувшем сезоне удалось 4 раза поразить ворота соперников "Кадиса", а также записать на свой счет 3 ассистентский действия в 32 играх. Игрок тратит на гол в среднем 503 минуты игрового времен. "Кадис" по итогам 38 туров Ла Лиги финишировал на 14-й строчке, заработав 42 очка. "Спартак" в завершившемся розыгрыше национального первенства стал третьим.


Спартак Кадис
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