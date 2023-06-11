– Мы долго шли, шаг за шагом. Дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф. Двигались, тренировались, становились сильнее. Мы заслуженно забрали трофей. Победа в Кубке России — это венец всего. Мы сегодня видели очень хороший, эмоциональный матч, со множеством единоборств. Как зрители болели — это кайф, – цитирует Федотова "Матч ТВ".
11 июня 2023 года на арене "Лужники" состоялся суперфинал Кубка России. В решающем поединке турнира "Краснодар" сыграл против столичного ЦСКА. Команды не сумели выявить сильнейшего по итогам 90 минут основного времени, сыграв вничью – 1:1. В связи с этим дело дошло до серии пенальти. Точнее в 11-метровых ударах оказались "армейцы" – 6:5. Благодаря данному результату ЦСКА впервые за 10 лет смог выиграть Кубок России.
Отметим, что для Владимира Федотова трофей, выигранный этим вечером в Москве, стал первым во главе красно-синих. Ранее наставник ЦСКА привел "армейцев" к серебряным медалям в чемпионате России (2022-2023).
Федотов – о победе ЦСКА в Кубке России: дюжину матчей провели, чтобы ощутить этот кайф
Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в суперфинале Кубка России по футболу.
Фото: "СЭ"