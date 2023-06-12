Матчи Скрыть

Зайнутдинов: победа в Кубке - мой самый счастливый день в ЦСКА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Хавбек московского ЦСКА Зайнутдинов Бактиер заявил, что день победы в Кубке России стал для него самым счастливым в футболке "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА
- Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. "Краснодар" хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол - нас в нашей штрафной было пять человек: подача - гол.

Вчера, 11 июня, московский ЦСКА выиграл Кубок России. Этот трофей стал первым для столичной команды за последние пять лет. В суперфинале Кубка страны был обыгран "Краснодар". В основное время матча команды обменялись забитыми голами, но так и не сумели выявить победителя (1:1). Обладатель трофея выяснился по итогам серии послематчевых одиннадцатиметровых, в которых со счетом 6:5 сильнее оказались "армейцы".

Источник: "Чемпионат"


Зайнутдинов ЦСКА Кубок России Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Тоуни: несмотря на отстранение от футбола на 8 месяцев, самым большим наказанием для меня было - пропустить ЧМ
Зайнутдинов: победа в Кубке - мой самый счастливый день в ЦСКА
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
Защитник "Баварии" Дэвис: "Барселона" не захотела подписывать меня, потому что я канадец 1
Агент - о будущем Щенникова: ясность наступит до конца месяца
Гинер: хочу, чтобы Господь отмерил Акинфееву здоровья, потому что он отдал жизнь ЦСКА
Президент РФ Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-владельца "Милана" Берлускони
FC Update: "Аякс" отказался от трансфера полузащитника "Челси" Зиеша из-за его дружбы с нападающим "Спартака" Промесом 1
Metaratings: "Спартак" не готов платить Глебову более 1,5 млн евро за сезон. Капитан "Ростова" хочет получать 1,8–2 млн 2
Салихова: "Рубин" совершил детокс от Слуцкого и чилил в ФНЛ. "Уфой" занимались гораздо меньше, чем судебными исками
Полузащитник ЦСКА Медина: я хочу остаться в команде. Сезон сложился успешно, но не стоит останавливаться на этом 1
Ташуев: "Краснодар" в позиционной атаке практически ничего не создал. А в серии пенальти сработала магия Акинфеева
Глава судей РПЛ Каманцев: количество ошибок арбитров сократилось. Есть объективное движение вперед 2
Тренер "Зенита": "ПСЖ" хотел перехитрить всех, но Малком не пошел на это. Его уход в европейский топ-клуб летом реален 1
Экс-судья ФИФА Лапочкин: пенальти в ворота "Краснодара" очевиден. Обсуждать можно только незафиксированный фол Сперцяна 2