- Самый счастливый день в ЦСКА. Голоса нет, всем большое спасибо. "Краснодар" хорошо играл, временами перехватывали инициативу. Хотя не сказать, что у них было много моментов. Взять пропущенный гол - нас в нашей штрафной было пять человек: подача - гол.
Вчера, 11 июня, московский ЦСКА выиграл Кубок России. Этот трофей стал первым для столичной команды за последние пять лет. В суперфинале Кубка страны был обыгран "Краснодар". В основное время матча команды обменялись забитыми голами, но так и не сумели выявить победителя (1:1). Обладатель трофея выяснился по итогам серии послематчевых одиннадцатиметровых, в которых со счетом 6:5 сильнее оказались "армейцы".
Источник: "Чемпионат"
Зайнутдинов: победа в Кубке - мой самый счастливый день в ЦСКА
Хавбек московского ЦСКА Зайнутдинов Бактиер заявил, что день победы в Кубке России стал для него самым счастливым в футболке "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА