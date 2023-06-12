"Я верю, что "Торпедо" вернется в РПЛ. Но если смотреть в целом, конечно, нельзя назвать этот сезон успешным, и все это понимают. Говорят, что мы были не готовы к Премьер-Лиге? Люди имеют право говорить так, это их мнение. Но мы последние, мы вылетели из Премьер-Лиги, поэтому они правы", - цитирует Чурича "Матч ТВ".
Московское "Торпедо" по итогам минувшего сезона завершило сезон на последней строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги и получило таким образом понижение в классе. Следующий сезон столичная команда проведет в Первой лиге. Напомним, "автозаводцы" вышли в РПЛ по итогам сезона 2021/2022, но не сумели продержаться в высшем российском дивизионе больше года. "Черно-белые" одержали в этом сезоне РПЛ 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 23 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила минус 39 (22:61).
Чурич: все, кто говорил, что "Торпедо" было не готово к РПЛ, оказались правы
Полузащитник "Торпедо" Марио Чурич согласился с тем, что команда оказалась не готова к РПЛ.
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