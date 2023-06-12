"Финал прошел отлично! Очень рад тому, что мы выиграли. Важная победа. Поздравляю всех болельщиков! Лучшая ли это игра в сезоне? Нет. Могу лишь сказать, что было очень тяжело. Как мне в клубе? Мне все нравится в ЦСКА! Здесь отличная атмосфера", - приводит слова Карраскаля "СЭ".
ЦСКА завоевал Кубок России, обыграв "Краснодар". 90 минут матча за трофей закончились вничью (1:1), победитель определился в серии послематчевых одиннадцатиметровых, где сильнее стали "армейцы".
25-летний атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль перешел в ЦСКА летом прошого года. На счету колумбийца 34 матча за москвичей, в которых он оформил 6+6 по системе гол плюс пас. По итогам этого сезона футболист стал вице-чемпионом и обладателем Кубка России.
Карраскаль: мне все нравится в ЦСКА! Здесь отличная атмосфера
Хавбек ЦСКА Хорхе Карраскаль поздравил всех болельщиков столичного клуба с победой в Кубке России.
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