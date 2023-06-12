- Для меня Абаскаль не тренер, а просто человек, который в футболе где-то был и что-то делал. Я помню Бескова, потом Романцева - люди, которые прошли эту футбольную жизнь от "а" до "я". Клуб с такими традициями, тут столько футболистов было выдающихся, столько побед. И вдруг берут ноунейма - ему 30 с лишним лет, в футбол не играл. У нас плохо то, что в футбол берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров. Устраивает ли футбол, который он ставит? Да ничего он не ставит. Тренировочный процесс везде одинаковый. Что там ставить-то, играют и играют.
34-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне прошлого года. Под его руководством "красно-белые" провели 42 матча, в которых одержали 21 победу, 10 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Москвичи по итогам завершившегося сезона российской Премьер-лиги финишировали на третье строчке в турнирной таблице, завоевав тем самым бронзовые медали чемпионата России.
Абаскаль не имел профессиональной карьеры футболиста. Испанец выступал в ряде любительских испанских клубов до 2011 года и закончил с профессиональным футболом в 19 лет. Он признавался, что ему тяжело ходить на тренировки, так как будучи игроком не видел для себя мотивации. Одной из главных причин его ухода из футбола в качестве игрока стало непонимание, чего от него хотят добиться тренеры.
Источник: "РИА Новости"
Мостовой: Абаскаль - ноунейм. У нас плохо то, что берут каких-то аналитиков, поваров и бухгалтеров
Экс-игрок московского "Спартака" Александр Мостовой назвал главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля ноунеймом, который не играл в футбол.
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