– Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений – было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как все сложится, – цитирует Мостового Sport24.
Ранее Карпин заявил, что не станет возражать против прохождения у него стажировки Мостовым, если его экс-одноклубник изъявит такое желание.
Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой в 54-летнем возрасте решил пройти обучение в академии РФС и получить документ, разрешающий осуществлять профессиональную тренерскую деятельность. В бытность футболистом Мостовой играл вместе с Карпиным в одном клубе и национальной сборной.
Несмотря на то, что они являются ровесниками, Карпин уже достиг больших высот в тренерском ремесле, в то время как у Мостового только родилась идея попробовать себя в роли наставника.
Александр Мостовой: к Карпину на стажировку не поеду. У меня настрой на Европу
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой признался, что не намерен проходить стажировку у главного тренера "Ростова" Валерия Карпина.
Фото: "Чемпионат"