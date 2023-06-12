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Карпин – о лучших тренерах РПЛ-2022/23: Семак, Федотов, Абаскаль. Еще бы отметил Ташуева и Личку

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал трех лучших тренеров чемпионата России по итогам завершившегося сезона.
Фото: ФК "Ростов"
– Семак, Федотов, Абаскаль. Еще бы отметил Ташуева и Личку, – цитирует Карпина Sport24.

Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста питерская команда в пятый раз подряд стала чемпионом России. Владимир Федотов привел ЦСКА к победе в Кубке России и завоевал с "армейцами" серебряные медали РПЛ-2022/23.

"Спартак" Гильермо Абаскаля ограничился "бронзой" чемпионата России и не сумел защитить национальный кубок, сенсационно вылетев от середняка Первой лиги "Акрона".

"Ахмат" с Сергеем Ташуевым замкнул топ-5 клубов чемпионата России, а Марцел Личка занял седьмое место в РПЛ с "Оренбургом".


Ростов Карпин Семак Федотов Абаскаль Ташуев Личка
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