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Колыванов: есть шансы, что Личка проявит себя в "Динамо" с лучшей стороны

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Известный российский футбольный тренер Игорь Колыванов прокомментировал слухи о том, что наставник "Оренбурга" Марцел Личка может возглавить московское "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"
– Марцел Личка — хороший специалист. Он уверенно отработал свой контракт с "Оренбургом": команда играла в красивый футбол и добивалась хороших результатов. Время покажет, сможет ли он вернуть "Динамо", в лидеры, но есть шансы, что и там он проявит себя с лучшей стороны, — цитирует Колыванова "Чемпионат".

Ранее в прессе появилась информация о том, что рулевой "Оренбурга" Марцел Личка может стать новым наставником московского "Динамо". Сообщалось, что в качестве компенсации нынешнему клубу чешского специалиста бело-голубые готовы заплатить 1 миллион евро.

45-летний Марцел Личка возглавил "Оренбург" в августе 2020 года. В прошедшем сезоне под руководством чешского тренера оренбуржцы заняли 7 место в Российской Премьер-Лиге. Действующее соглашение Лички с отечественным клубом рассчитано до лета 2024 года.


Колыванов Личка Динамо Оренбург
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