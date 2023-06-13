Об этом рассказал экс-администратор московского клуба и член комитета ветеранов красно-белых Александр Хаджи со ссылкой на доктора Владимира Зоткина.
По его словам, причиной госпитализации 46-летнего Ширко стала аритмия. Хаджи отмечает, что в настоящий момент состояние бывшего футболиста стабилизировалось, и жизни ничего не угрожает.
Хирургического вмешательства не потребовалось. В среду, 14 июня, Ширко переведут из реанимационного отделения в общую палату.
Источник: "СЭ"
Экс-нападающий "Спартака" Ширко попал в реанимацию из-за аритмии
Чемпион России в составе "Спартака" Александр Ширко оказался в реанимации из-за проблем с сердцем.
Фото: ФК "Спартак"