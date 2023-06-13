Матчи Скрыть

Экс-нападающий "Спартака" Ширко попал в реанимацию из-за аритмии

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Чемпион России в составе "Спартака" Александр Ширко оказался в реанимации из-за проблем с сердцем.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом рассказал экс-администратор московского клуба и член комитета ветеранов красно-белых Александр Хаджи со ссылкой на доктора Владимира Зоткина.

По его словам, причиной госпитализации 46-летнего Ширко стала аритмия. Хаджи отмечает, что в настоящий момент состояние бывшего футболиста стабилизировалось, и жизни ничего не угрожает.

Хирургического вмешательства не потребовалось. В среду, 14 июня, Ширко переведут из реанимационного отделения в общую палату.

Источник: "СЭ"


Спартак Ширко Хаджи
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-нападающий "Спартака" Ширко попал в реанимацию из-за аритмии
"Все это слухи". Отец Кузяева – о возможном переходе полузащитника "Зенита" в "Бешикташ"
Булыкин: Личка неплохо проявил себя в "Оренбурге", но "Динамо" – клуб совершенно другого уровня эксклюзив
Акинфеев: многие говорят, что пора бы закончить, но я не собираюсь этого делать
Ловчев: на сегодня ЦСКА не ровня "Зениту"
Официально: "Ростов" объявил об уходе Полоза 1
Спортдир "Ростова": мы не рассматриваем продажу Глебова. Это все вбросы инсайдеров
Джорджевич: вполне возможно, что я бы вытеснил из состава "Зенита" Сергеева и Кассьерру 1
Месси: я не поеду на чемпионат мира в 2026 году 5
Масалитин – о частых травмах Дзагоева: есть смысл задуматься, что, может, хватит организм мучать?
Карпин – об игре Дзюбы за "Локомотив": никто никогда не говорил, что он слабый футболист 2
Колыванов: есть шансы, что Личка проявит себя в "Динамо" с лучшей стороны
Стивен Джеррард возглавил саудовский "Аль-Иттифак" 1
Sport24: "Бешикташ" отказался от услуг Кузяева, но Далер по-прежнему имеет варианты в Турции 2
Мбаппе: я продолжу играть за "ПСЖ" в следующем сезоне 1