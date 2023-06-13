– Для Лички приглашение в "Динамо" – шикарный вариант. Дальше уже только время и результаты покажут, окажется ли это назначение удачным. Мне кажется, что Личка заслужил это приглашение, он – не Абаскаль, который пришел в "Спартак" никем.
Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ. Он уже не первый год в российском футболе и сделал из "Оренбурга" команду, которая смогла занять место в первой части таблицы.
На мой взгляд, состав "Динамо" посерьезнее, чем у "Оренбурга", поэтому Личке будет там не сложнее. Думаю, у него будут возможности достойно отработать в этом клубе и показать результат. А как там будет на самом деле – посмотрим, – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
13 июня сразу несколько надежных источников сообщили, что "Динамо" согласовало назначение Марцела Лички на пост нового главного тренера команды. 45-летний чешский специалист с 2020 года успешно работал в "Оренбурге", с которым в нынешнем сезоне занял седьмое место в таблице чемпионата России. По слухам, бело-голубые заплатят южноуральскому клубу 1 млн евро отступных за досрочное расторжение контракта с Личкой. При этом зарплата чеха в "Динамо" также составит около 1 млн евро.
С собой Личка заберет из "Оренбурга" троих ассистентов. Ожидается, что вакантное место на тренерском мостике "Оренбурга" замет экс-полузащитник ЦСКА и "Крыльев Советов" Иржи Ярошик. Последним местом работы 45-летнего специалиста был "Теплице".
Мостовой: Личка заслужил приглашение в "Динамо". Он – не Абаскаль, который пришел в "Спартак" никем
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и "Спартака" Александр Мостовой оценил возможное назначение нынешнего наставника "Оренбурга" Марцела Лички на пост главного тренера "Динамо".
Фото: ФК "Оренбург"