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Виллиан Роша: Кордоба - самый сильный нападающий РПЛ

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Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша поделился своим мнением о том, кто является лучшим форвардом РПЛ.
Фото: " Чемпионат"
- Самый сильный нападающий РПЛ — Джон Кордоба, против него сложнее всего играть. Чалов на тренировках? Игра отличается от тренировок, давление другое. К тому же, Федор всегда играет за мою команду на тренировках, - приводит мнение Роши "РБ Спорт".

Колумбиец Джон Кордоба, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета "Краснодара" с 2021 года. Он перебрался в Россию из Бундеслиги, где играл за "Герту". В майке южного коллектива Джон сыграл 53 встречи. В них он сумел забить 27 голов и оформить 14 ассистов. В завершившемся сезоне Кордоба наколотил 21 гол в 37 играх за "Краснодар" во всех соревнованиях. Также к своим забитым мячам колумбиец приплюсовал еще 10 голевых пасов. Футболист тратит на гол в среднем 142 минуты игрового времени. В мае Кордоба отпраздновал свое 30-летие. "Краснодар" по итогам сезона занял 6-е место в РПЛ и проиграл в финале Кубка России ЦСКА (1:1, 5-6 пен.).


Кордоба Виллиан Роша ЦСКА Краснодар
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