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Metaratings: член СД "Спартака" Олег Малышев - один из кандидатов на пост гендиректора клуба

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Стал известен еще один кандидат на пост генерального директора "Спартака".
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, глобальных изменений в совете директоров "Спартака" не произойдет. В клубе не планируется введение должности президента. Во главе столичного коллектива останется Александр Матыцин. При этом в СД может вернуться Сергей Михайлов. Также, как сообщает источник, на должность гендиректора "Спартака" рассматривается Олег Малышев, который в данный момент состоит в совете директоров "Спартака".

Сегодня журналист Иван Карпов сообщил о том, что в "Спартаке" произойдут изменения. Свой пост оставит Евгений Мележиков. Также инсайдер поведал, что гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев претендует на вакантную должность. "Спартак" в завершившемся сезоне сумел выиграть бронзу российского первенства, финишировав на 3-й позиции. На финише сезоне москвичи сумели опередить "Ростов", который завершил розыгрыш РПЛ на строчку ниже. При этом "Спартак" неудачно выступил в Кубке России. Коллектив проиграл "Акрону" из Тольятти (1:2) и прекратил борьбу за трофей. Отметим, что в прошлом сезоне именно "Спартак" завоевал этот трофей.

Источник: Metaratings


Спартак Мележиков Матыцин
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