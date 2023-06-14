По сведениям СМИ, 23-летний россиянин Владислав Карапузов, играющий на позиции атакующего полузащитника, вернется в стан "Динамо" к первому сбору.
Минувший сезон Владислав Карапузов провел в "Ахмате" из Грозного. В майке грозненского коллектива россиянин сыграл 28 поединков во всех соревнованиях. В этот отрезок он сумел забить 2 гола и оформить 3 голевых паса. Отметим, что за "Динамо" Владислав провел 15 игр, не отметившись какими-либо голевыми действиями. "Динамо" по итогам 30 туров РПЛ финишировало на 9-й позиции. Новый сезон бело-голубой коллектив начнет с новым тренером. Фаворитом на вакантный пост является Марцел Личка.
Источник: "СЭ"
Полузащитник Карапузов вернется в "Динамо" к первому сбору
Российский футболист Владислав Карапузов вернется в "Динамо".
Фото: "СЭ"