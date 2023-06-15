- Акинфеев — лицо российского футбола! Преданность и интеллект — именно так должен себя вести настоящий профессионал в спорте. Он шикарно относится к своему делу — к репутации и команде. Многие люди прыгают из клуба в клуб ради большого контракта, но зачем? Посмотрите на Тотти, Игнашевича или на братьев Березуцких — эти люди всю карьеру были преданы только одному клубу. Достойно уважения! – приводит мнение Мутко "Чемпионат".
В минувший уик-энд капитан ЦСКА Игорь Акинфеев выиграл очередной трофей. В решающем поединке Кубка России москвичи играли с "Краснодаром" Владимира Ивича. По итогам 90 минут игры на табло "Лужников" горели 1:1. На гол Федора Чалова своим точным ударом отметился колумбийский форвард южан Джон Кордоба. Игра перетекла в серию 11-метровых, в которой в очередной раз свой класс показал Акинфеев. Страж ворот дружины Владимира Федотова взял 2 пенальти и помог ЦСКА завоевать Кубок. Игорь - выпускник академии ЦСКА, Все свою карьеру он проводит в воротах армейского клуба. В этом сезоне Акинфеев, отпраздновавший в апреле свое 37-летие, сыграл 35 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел 11 раз оставить свои ворота в неприкосновенности, пропустив 32 гола. В РПЛ ЦСКА финишировал на 2-й строчке, завоевав серебряные медали.
Мутко: Акинфеев — лицо российского футбола!
Фото: "Чемпионат"