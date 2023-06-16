- Следующий сезон РПЛ очень важен для нас, мы постараемся выиграть золотые медали. Для начала мы должен все отдохнуть, а потом уже задумываться о следующем чемпионате. Конечно, главная наша цель на следующий сезон — стать чемпионами, у ЦСКА есть очень хорошие шансы добиться этого, - приводит мнение Зделара "РБ Спорт".
Уже 5 сезонов подряд никто не может сбросить "Зенит" с 1-го места российского первенства. Дружина Сергея Семака уверенно выигрывает РПЛ, опережая своих преследователей на солидное количество очков. Завершившийся сезон не стал исключением. Петербуржцы набрали 70 баллов по итогам 30 туров. Примечательно, что официально золотые медали турнира "Зенит" выиграл в 26-м туре, обыграв "Спартак" (3:2). Вторым финишировал ЦСКА Владимира Федотова. Коллектив набрал на 12 очков меньше, чем невский клуб. Помимо серебра, армейцы завоевали Кубок России. Последний раз красно-синий коллектив заканчивал чемпионат первым в 2016 году. Командой тогда руководил Леонид Слуцкий. Сербский опорный хавбек Саша Зделар, пополнивший состав москвичей только летом 2022 года, сыграл в футболке ЦСКА 27 игр в РПЛ, не отметившись какими-либо голевыми действиями.
Хавбек ЦСКА Зделар: главная наша цель на следующий сезон — стать чемпионами
Сербский футболист ЦСКА Саша Зделар поделился целью на следующий сезон в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"