- Посмотрим, какая ситуация в ЦСКА. Дай бог, чтобы Игорь Акинфеев — однозначно лучший вратарь России — продолжил карьеру. Насколько я знаю, он пока не собирается ее завершать. Желаю ему здоровья. Что касается Ильи, то, конечно, мы хотим видеть его в нашей команде. Самому Помазуну у нас тоже комфортно. Пока конкретики по этому вопросу нет, - приводит комментарий Иванова "СЭ".
"Урал" по итогам завершившегося сезона национального первенства финишировал на 11-позиции. Дружина Виктора Гончаренко заработала 36 турнирных баллов. Коллектив за 30 встреч забил 33 гола, пропустив при этом 45 мячей. Основным стражем ворот екатеринбуржцев был Илья Помазун, который в августе отпразднует свое 27-летие. В рамке ворот уральцев воспитанник ЦСКА сыграл 39 встреч во всех соревнованиях. В них он пропустил 55 мячей, записав в свой актив 8 "сухих" поединков. Отметим, что команда Гончаренко также дошла до финала Пути РПЛ Кубка России. Помазун находится в "Урале" на правах арендного соглашения с ЦСКА. В московской команде основным голкипером является многолетний капитан Игорь Акинфеева. Недавно от своим спасениям помог ЦСКА завоевать Кубок России.
Григорий Иванов - о Помазуне: конечно, мы хотим видеть его в "Урале"
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился информацией о ситуации с голкипером команды Ильей Помазуном.
Фото: "СЭ"