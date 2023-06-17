"Бальде уже восстановился от повреждения, полученного в последнем туре РПЛ. Сейчас он в отличной форме. Конечно, Кейта поедет с командой сборы, он готов", - цитирует агента "РБ Спорт".
Напомним, нападающий московского "Спартака" Кейта Бальде получил травму в заключительном 30-м туре российской Премьер-лиги против "Крыльев Советов" (0:1). Форвард был вынужден покинуть поле самарского стадиона на 77-й минуте встречи.
В минувшем сезоне на счету 28-летнего сенегальца 16 матчей за "красно-белых", в которых он забил четыре мяча и сделал один голевой ассист.
Агент Бальде: Кейта уже восстановился от повреждения и готов ехать на сборы "Спартака"
Агент форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло поделился информацией о физическом состоянии своего клиента.
Фото: Sport24