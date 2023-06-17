"Евгений Марков продлил контракт с "Факелом". Какой срок нового соглашения? Этот момент комментировать не будем", - приводит слова Котова "СЭ".
Центральный нападающий Евгений Марков играет за "Факел" с января этого года. Он перебрался в Воронеж в качестве свободного агента из тульского "Арсенала", подписав контракт с "Факелом" до конца сезона. 28-летний форвард сыграл за воронежцев 11 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
"Факел" объявил о продлении контракта с форвардом Марковым
Спортдиректор "Факела" Кирилл Котов рассказал, что клуб продлил соглашение с форвардом Евгением Марковым.
Фото: ФК "Факел"