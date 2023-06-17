- 15 лет назад "Зенит" был на пике своего развития. Победа в Кубке и Суперкубке УЕФА — огромное достижение для российского футбола, которое вряд ли когда-то повторится. Выше того уровня "Зенит" так и не поднялся. Он достиг своего потолка. "Зенит" — не европейский топ-клуб и никогда им не был. Может ли стать в будущем? Вряд ли, - приводит мнение Петржелы "РБ Спорт".
2008-й год стал для "Зенита" триумфальным. Невский коллектив сумел завоевать Кубок УЕФА. На пути к трофею команда обыграла такие коллективы, как "Марсель", "Байер" и "Баварию". Примечательно, что самой громкой получилась победа над мюнхенским клубом. В Санкт-Петербурге дружина Дика Адвоката отправила 4 безответных мяча в ворота немецкого гранда. После завоевания первого европейского трофея "Зенит" пополнил свою коллекцию еще одним кубком (Суперкубок УЕФА). В Монако россияне оказались сильнее "МЮ" Алекса Фергюсона (2:1). Отметим, что в активе "Зенита" три выхода в плей-офф ЛЧ. При этом дальше 1/8 финала главного клубного европейского турнира петербуржский клуб не проходил. В сезоне 2021/2022 "Зенит" Сергея Семака в квартете с "Ювентусом", "Челси" и "Мальме" занял 3-е место и вышел в ЛЕ.
Петржела: "Зенит" — не европейский топ-клуб и никогда им не был
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился своими мыслями об уровне петербуржского клуба.
Фото: ФК "Зенит"