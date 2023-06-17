По сведениям СМИ, "Динамо" заинтересовано в приобретении аргентинца Лукаса Веры, играющего на позиции центрального хавбека. На хавбека "Оренбурга" также претендует "Локомотив". Как отмечает источник, интерес бело-голубых к игроку связан с приходом на пост главного тренера команды Марцела Лички, который в минувшем сезоне работал в Лукасом в "Оренбурге". При этом южноуральцы не горят желанием продавать Веру.
Лука Вера защищает цвета "Оренбурга" только с лета прошлого года. В завершившемся сезоне аргентинец забил 2 гола и оформил 7 голевых пасов, поучаствовав в 20 поединках за южноуральский коллектив. Дружина Лички финишировала на 7-й строчке. "Динамо" же завершило сезон на 2 строчки ниже, заняв 9-е место по итогам сезона.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
"Евро-Футбол": "Динамо" поборется с "Локомотивом" за хавбека "Оренбурга" Веру
Аргентинский футболист "Оренбурга" Лукас Вера может перебраться в Москву.
Фото: "Чемпионат"