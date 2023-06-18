Как сообщает источник, "Краснодар" близок к подписанию форварда "Калуги" Александра Егурнева. "Быки" выложат за трансфер российского игрока 3 миллиона рублей. При этом отмечается, что в первое время нападающий будет играть в составе команды "Краснодар-2".
21-летний Александр Егурнев выступает за "Калугу" с июля 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его текущую трансферную стоимость в 100 тысяч евро. В минувшем сезоне российский нападающий принял участие в 31-м матче. Он сумел записать на свой счет 3 забитых мяча и 6 результативных передач.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Краснодар" подпишет форварда "Калуги" Егурнева
Нападающий футбольного клуба "Калуга" Александр Егурнев в ближайшее время станет игроком "Краснодара".
Фото: ФК "Калуга"