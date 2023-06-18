– Думаю, что меня сейчас никто уже и не позовет. Ну и это будет смешно, если я решу вернуться. Не будет ли такого предложения, которое заставит вернуться? Ой, ну так тяжело говорить. Предложения могут быть разными, поэтому сложно сказать категорично, что я не вернусь, — цитирует Мамаева "Матч ТВ".
34-летний Павел Мамаев объявил о завершении своей профессиональной футбольной карьеры в феврале текущего года. Последней командой, за которую играл полузащитник, были подмосковные "Химки". В их составе россиянин выступал с января по июль 2022 года.
Во время своей футбольной карьеры Павел Мамаев играл за московский ЦСКА, столичное "Торпедо", "Краснодар" и "Ростов". На профессиональном уровне футболист смог завоевать 6 различных трофеев.
Мамаев – на вопрос о возобновлении футбольной карьеры: будет смешно, если я это сделаю
Экс-футболист сборной России Павел Мамаев ответил на вопрос о том, рассматривает ли он вариант с возобновлением своей профессиональной спортивной карьеры.
Фото: Global Look Press