- Валерий Георгиевич уже всё сказал. У нас по сути никакого спора не было. Мне к его словам ни прибавить, ни убавить. Пока не брился и не планирую? Пока нет, - передает слова Байрамяна "РБ Спорт".
Ранее появилась информация, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин и полузащитник Хорен Байрамян заключили спор, предметом которого было место команды в чемпионате. Сообщалось, что по условиям спора Карпин должен будет побриться наголо в случае попадания "Ростова" в топ-3, Байрамян - в случае непопадания. Дончане по итогам сезона заняли четвертое место, отстав на 1 очко от московского "Спартака". Валерий Карпин заявил в интервью по итогам сезона, что этот диалог не был серьезным спором, а был лишь разговором при команде.
Байрамян рассказал, планирует ли бриться после проигрыша спора с Карпиным на место "Ростова" в топ-3 РПЛ
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о результатах спора с главным тренером желто-синих Валерием Карпиным на попадание команды в топ-3 по итогам сезона РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"