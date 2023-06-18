По сведениями СМИ, "Фатих Карагюмрюк" рассматривает вариант с приглашением в свою команду 25-летнего крайнего защитника Данила Кругового, играющего за Зенит из Санкт-Петербурга. Турецкий коллектив готов взять игрока в годичную аренду.
Сегодня источник сообщил о том, что несколько клубов из Турции заинтересованы в кандидатуре Данила Кругового. В минувшем сезоне россиянин часто начинал матчи на скамейке запасных, проиграв конкуренцию бразильцу Дугласу Сантосу. В активе Данила 1 ассист в 27 поединках во всех соревнованиях. В майке невского коллектива Круговой три раза выиграл Чемпионат России. Примечательно, что в составе "Фатиха" выступает экс-одноклубник защитника Магомед Оздоев, играющий на позиции опорного хавбека.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Фатих Карагюмрюк" рассматривает вариант с арендой Кругового
Турецкий "Фатих Карагюмрюк" может пополниться еще одним российским футболистом, подписав защитника "Зенита" Данила Кругового.
Фото: "СЭ"