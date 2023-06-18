- Мы работаем в направлении Рыбуса. Сроки комментировать не буду. Со "Спартаком" не общались, у игрока есть агент. Рыбус расторгает контракт и переходит свободным агентом? Наверное, - приводит комментарий Сафонова "СЭ".
Польский футболист Мацей Рыбус, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета "Спартака" из Москвы с лета прошлого года. В красно-белой майке поляк сыграл 12 поединков во всех соревнованиях. В них он сумел забить 1 гол и отдать 1 голевой пас. Ранее в СМИ появились сведения о том, что Рыбуса в своей команде хочет видеть наставник "Рубина" Рашид Рахимов, который работал с футболистом в "Ахмате". "Рубин" в минувшем сезоне сумел финишировать на 1-й строчке в Первой лиге. Этот результат позволил коллективу из Казани вернуться в РПЛ. Отметим, что Рыбус, помимо "Ахмата" и "Спартака", в России защищал цвета "Локомотива".
Спортдиректор "Рубина": мы работаем в направлении Рыбуса. Со "Спартаком" не общались, у игрока есть агент
Спортивный директор "Рубина" Эдуард Сафонов поделился информацией о переговорах по переходу польского футболиста Мацея Рыбуса.
Фото: "Чемпионат"