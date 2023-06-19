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UOL: Малком выйдет в основе сборной Бразилии на матч против Сенегала

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Тренерский штаб Бразилии предоставит Малкому место в стартовом составе на контрольный поединок против Сенегала.
Фото: Joilson Marconne / CBF
По сведениям СМИ, бразильский атакующий хавбек "Зенита" Малком появится с первых минут в контрольной встрече против Сенегала. Зенитовец займет место полузащитника "Реала" Родриго, который не принимал участие в тренировке.

Спарринг между Бразилией и Сенегалом состоится 20 июня в Лиссабоне. Ранее южноамериканская дружина разгромно обыграла другую африканскую команду Гвинею (4:1). Примечательно, что Малком появился в самой концовке встречи и сумел заработать 11-метровый, который реализовал Винисиус. Поединок против Гвинеи стал для Малкома дебютным в майке взрослой команды пентакампеонов. Ранее игрок "Зенита" выступал только за молодежные команды. В частности, своим голом Малком принес Бразилии золотые медали Олимпиады в 2021 году в Токио.

Источник: UOL


Малком Сборная Бразилии Зенит
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