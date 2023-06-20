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Агент румынского форварда Янку: у нас больше нет контракта с "Ахматом"

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Агент нападающего "Ахмата" Габриэля Янку Траян Гергишан рассказал о расторжении контракта игрока с грозненским клубом.
Фото: ФК "Ахмат"
- Габриэль Янку будет играть в Румынии. У нас больше нет контракта с "Ахматом", - передает слова Гергишана Metaratings.ru.

29-летний румынский нападающий Габриэль Янку перешел в "Ахмат" из румынского "Вииторула" в январе 2021 года. После июля 2022 года футболист выступал за румынские клубы "Университатя Крайова" и "Херманнштадт" на правах аренды. Всего в составе грозненцев Янку провел 14 матчей, в которых отличился 2 забитыми голами.


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