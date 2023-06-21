- Вот "Зенит" выигрывает, звёздочки цепляет. Не думаю, что "Спартак" выходит и не думает о титуле, плюс ЦСКА и "Динамо". Другой вопрос — подбор футболистов. "Зенит" со своим может выйти на одной ноге, а если нужно забить, он подключает вторую, - приводит мнение Глушакова "Матч ТВ".
"Зенит" в минувшем сезоне заработал 70 очков в российском первенстве. Набранное количество турнирных баллов позволило дружине Сергея Семака финишировать на 1-й позиции. Невский коллектив является лидером по забитым (74) и пропущенным мячам (20). В 30 встречах петербуржцы одержали 21 победу, проиграв всего 2 раза. Также в активе чемпиона России 7 ничьих. Примечательно, что "Зенит" очень хорошо играет с прямыми конкурентами. По ходу сезона петербуржский клуб дважды обыграл "Спартак" (2:1, 3:2), "Динамо" (2:0, 3:1) и "Локомотив" (5:0, 2:1). Также команда Семака у себя дома обыграла серебряного призера РПЛ ЦСКА (2:1). При этом в гостях у армейцев случилось поражение (0:1). Также "Зенит" набрал 4 очка с "Краснодаром" (1:0, 2:2).
Глушаков: "Зенит" может выйти на одной ноге, а если нужно забить, он подключает вторую
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков поделился своей точкой зрения на конкуренцию за золото в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"