«Первые 12 туров в «Зените» я играл в каждой игре, до травмы. Потом был неудачный период. Весеннюю часть занесу себе в актив. Рад, что в концовке, когда была вся борьба за чемпионство и самые важные матчи, мне доверили место в составе. Особенно приятно», - цитирует Горшкова «Чемпионат».
В прошедшем сезоне Горшков принял участие в 26 играх за «Зенит» во всех турнирах, сделав две результативные передачи.
Напомним, что по итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые заняли вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Краснодара» на один балл.
Горшков рассказал о своем первом сезоне в "Зените"
Защитник «Зенита» Юрий Горшков подвёл итоги первого сезона в клубе из Санкт-Петербурга.
Фото: ФК "Зенит"