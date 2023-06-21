- Интерес к Чалову из Европы? Мне журналисты регулярно сообщают об интересе к тому или иному российском игроку. Не особо интересно. Это слухи, которые всегда появляются в межсезонье. К тому же, Чалов уже один раз уезжал в Европу, но не срослось. Может, это знак, - приводит мнение Семина "РБ Спорт".
Российский центрфорвард ЦСКА Федор Чалов с зимы по лето 2022 представлял цвета швейцарского "Базеля". В майке местного гранда россиянин провел 16 встреч. В них он сумел забить 4 гола. Также к своим забитым мячам Федор приплюсовал еще 2 голевых паса. Прошлым летом страйкер вернулся в стан своего родного клуба. В прошедшем сезоне Чалов показал высокую результативность. Федор сумел наколотить 24 гола и оформить 6 голевых пасов в 41 поединке в красно-синей футболке. Своими голами и ассистентскими действиями форвард помог ЦСКА завоевать серебряные медали первенства и выиграть Кубок России. Недавно СМИ сообщили о том, что в услугах Чалова заинтересован турецкий "Галатасарай".
Семин: интерес к Чалову из Европы? Федор уже один раз уезжал туда, но не срослось. Может, это знак
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился своей точкой зрения на перспективы Федора Чалова заиграть в европейском чемпионате.
Фото: Sport24