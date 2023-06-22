– Сафонов потерялся. Ему надо покопаться в себе – в своем отношении к жизни и футболу. Матвей должен стать профессионалом. Вратарь – это психология. Когда я только начал играть, меня удивляло, как вратари теряют за матч столько же килограмм, сколько полевые. Но они ведь постоянно в напряжении, – приводит слова Орлова Sport24.
24-летний Матвей Сафонов неудачно провел заключительную часть сезона и потерял место в воротах "Краснодара". Голкипер допустил ряд результативных ошибок в матчах РПЛ. Не так давно в прессу просочились слухи о семейных разбирательствах между футболистом и его бывшей супругой. Некоторые эксперты и болельщики связывают нестабильную игру уроженца Ставрополя именно с психологическими проблемами.
В завершившемся розыгрыше чемпионата России Сафонов принял участие в 27 матчах, пропустив в них 43 мяча и лишь 7 раз сохранив свои ворота в неприкосновенности. Его рыночная стоимость составляет 16 млн евро. Сообщалось об интересе к его персоне со стороны итальянской "Ромы", однако, по слухам, американские владельцы римского клуба Фридкины заблокировали переговоры с командой из России по политическим мотивам.
Орлов – о вратаре "Краснодара": Сафонов потерялся. Ему надо покопаться в себе – в своем отношении к жизни и футболу
Футбольный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о причинах нестабильной игры голкипера "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"