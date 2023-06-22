- Дзюба может иметь свои менее удачные матчи. Но ему не надо много матчей, чтобы забить. "Локомотиву" нужен был такой наконечник. Заслуженно с ним продлили контракт, он способен приносить пользу. А сейчас он ментально счастлив, - приводит мнение Корнеева "Матч ТВ".
Артем Дзюба в августе отпразднует свое 35-летие. Зимой этого года форвард вернулся в Россию после непродолжительной командировки в Турции. Дзюба подписал договор с "Локомотивом" из Москвы сроком на полгода. Своей игрой Артем сразу же сумел оправдать возложенные на него ожидания руководства и тренерского штаба железнодорожников. За 11 игр он смог 8 раз поразить ворота соперников столичного коллектива. К своим голами Дзюба приплюсовал еще 5 ассистов. В некоторых играх Артему даже доверяли капитанскую повязку. Недавно Дзюба и "Локомотив" пролонгировали договор. "Локомотив" по итогам 30 туров российского первенства финишировал на 8-й позиции.
Корнеев: "Локомотив" заслуженно продлил соглашение с Дзюбой. Сейчас он ментально счастлив
Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев поделился своими мыслями по поводу союза Артема Дзюбы и "Локомотива".
Фото: "Матч ТВ"